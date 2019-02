’Stekkerauto in 2021 net zo duur als benzineauto’

Een elektrische suv van de Californische start-up Rivian, die onder meer $700 miljoen ophaalde bij webreus Amazon.com. Vanaf 2020 wil Rivian de strijd aan met Tesla. Ⓒ AFP

Amsterdam (DFT) - Door de razendsnelle duikeling van de accuprijzen is een elektrische auto al in 2021 waarschijnlijk even duur als een benzineauto. Dat zegt niet zomaar een klimaatgoeroe, maar een topanalist van financiële reus BNY Mellon, goed voor een beheerd vermogen van liefst $1900 miljard.