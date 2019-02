OCI in zee met Gasunie en Nouryon

Methanol is een grondstof voor biobrandstof en de chemische industrie. Vaak winnen producenten de alcohol uit fossiele brandstoffen. BioMCN wil de productie nu verduurzamen door methanol te maken met behulp van waterstof en CO2 die bij andere processen ontstaat. Dit zou een fikse besparing op de uitstoot van CO2 mogelijk maken.

Gasunie en Nouryon, het voormalige AkzoNobel Specialty Chemicals, moeten overigens nog een paar knopen doorhakken voordat ze hun waterstoffabriek in Delfzijl bouwen. De bedrijven verwachten later dit jaar tot een definitief akkoord te komen over hun investeringen in de faciliteit.