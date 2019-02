Rating Aegon blijft AA- bij S&P

Volgens S&P blijft de winstgevendheid van Aegon achter in vergelijking met branchegenoten. Ook moet nog nader worden gezien of de herstructureringsmaatregelen die grotendeels in 2018 werden afgerond en de veranderingen in het productaanbod zullen leiden tot een aanzienlijke verbetering van het operationeel resultaat, aldus het bureau. Er is nu nog een groot gat tussen de nettowinst en het onderliggend resultaat bij de verzekeraar, schrijft S&P.

S&P stelt wel dat Aegon nog steeds een sterke en brede positie heeft in de Verenigde Staten en verschillende Europese markten, met name Nederland en Groot-Brittannië.