’Tesla bij Nederlandse belegger even populair als Shell’

Door Johan Wiering

Tesla is erg populair bij Nederlandse beleggers. Ⓒ ANP/HH

Aandelen van Shell zijn nog altijd in trek bij Nederlandse particuliere beleggers, blijkt uit een rondgang onder brokers. Maar Tesla doet hier niet voor onder. Op de lijstjes van aandelen waarin veel gehandeld werd in 2021 staat ook het Chinese Nio en dat is zeker niet de enige opmerkelijke naam.