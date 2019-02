Mogelijk uitstel Brexit, pond schiet omhoog

Een pond kost aan het begin van dinsdagmiddag €1,16. Dat is flink hoger dan in de zomer van 2017, toen de koers zelfs even onder de €1,10 dook, maar nog altijd flink lager dan de €1,30 per pond van vóór het Brexit-referendum.

Vrijdagmiddag begon de koers van het pond al te stijgen, zegt Jane Foley, analist bij RaboResearch. „Toen klonk het al dat ministers ontslag zouden kunnen nemen om een uitstel van de Brexit mogelijk te maken. Dinsdagochtend kwam daar een brief in de Daily Mail bij van die strekking, met de namen van drie ministers eronder.”

Met een steeds luidere roep om uitstel van de Brexit wordt een chaotisch vertrek van de Britten uit de Europese Unie steeds minder waarschijnlijk, zegt valuta-analist Bart Hordijk van Monex. „De kans is groot dat het Britse parlement woensdag een voorstel aanneemt waardoor de Brexit wordt uitgesteld als er op 29 maart geen deal tussen Londen en Brussel is. In de praktijk is een scenario zonder deal daarmee uitgesloten.”

Inmiddels heeft de Britse premier May in het parlement aangekondigd dat er een stemming over ’beperkt uitstel’ komt als er geen akkoord tussen Londen en Brussel is. Daarop zakte het pond iets weg, maar nog altijd staat het op forse winst.

Voor valutahandelaren is een ’No Deal’-scenario een nachtmerrie. Bovendien wordt, met de steun van Labour-leider Jeremy Corbyn, een tweede referendum over de Brexit steeds waarschijnlijker. „Dat is het meest positieve scenario”, zegt Hordijk. „Al met al komt er nu een vloer onder de koers van het pond, terwijl het opwaartse potentieel van de munt groeit.”

De Bank of England bereidt zich wel nog steeds voor op het ergste scenario. De centrale bank heeft zijn verdediging tegen een mogelijke harde brexit opgevoerd. Banken kunnen via de Bank of England nu extra liquiditeit regelen om de komende periode door te komen.