Recordjaar doe-het-zelfketen Home Depot

De omzet in het begin februari afgesloten boekjaar klom met ruim 7 procent tot 108,2 miljard dollar. De nettowinst ging met 29 procent omhoog tot meer dan 11 miljard dollar. Meer Amerikanen doen klusjes in en om het huis en daar plukt Home Depot de vruchten van. In november vorig jaar krikte het concern nog zijn prognoses voor het hele jaar op. Voor 2019 verwacht het bedrijf dat de resultaten opnieuw groeien.

Home Depot is van plan het kwartaaldividend met bijna een derde te verhogen. Daarnaast kondigde de onderneming uit Atlanta een nieuw aandeleninkoopprogramma van 15 miljard dollar aan.