Megastaking UPS van de baan: loondeal voorkomt lamleggen pakjesbezorging

Onder de te sluiten arbeidsovereenkomst vallen namelijk 340.000 leden van de vakbond, die werken als bezorger of in distributie- en sorteercentra van UPS. Medio juni stemden zij vrijwel unaniem in met acties als er voor eind juli geen nieuw loonakkoord zou zijn.

De afspraken worden gemaakt voor een periode van vijf jaar. Personeel zou gedurende die jaren 7,50 dollar per uur meer gaan verdienen. Deeltijdmedewerkers gaan er ook flink op vooruit. Hun salaris stijgt tot 21 dollar per uur, waar dat nu nog 15,50 dollar is.

Overeenkomst

Zowel de vakbond als UPS waren te spreken over de overeenkomst. Vakbondsvoorman Sean O’Brien noemde het zelfs de beste afspraken ooit. Die komen ook goed uit voor O’Brien, want hij moet ook nog onderhandelen over overeenkomsten bij andere grote bedrijven, waaronder webwinkelconcern Amazon.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft ook al gereageerd op het voorlopige loonakkoord. „Ik juich de Teamsters en UPS toe dat ze samen zijn gekomen, te goeder trouw hebben onderhandeld en vandaag een voorlopige overeenkomst hebben bereikt die het platleggen van UPS zal voorkomen”, zei hij in een verklaring van het Witte Huis.