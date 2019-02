Private equity koopt softwaremaker Exact

Dat maken de bedrijven dinsdag bekend. Over het overnamebedrag maken de partijen niets bekend, zo stellen zij in een persbericht. Het bedrijf zegt in overleg te treden met zijn werknemersvertegenwoordigers.

De softwaremaker werd in 1984 opgericht. Zijn softwarepakketten, deels op abonnementsbasis en via de cloud toegankelijk, worden gebruikt door 6700 accountants in Nederland. Ruim 400.000 kleine en 18.500 middelgrote bedrijven werken met zijn software voor hun boekhouding, stelt Exact.

Het bedrijf, dat ook software voor logistiek, klantenbeheer en payrollsystemen levert, begon onder vorig management een internationale uitrol, maar die leverde te weinig op. Daarop richtte het bedrijf zich meer op de Benelux en software-als-service, waarbij bedrijven tegen relatief lage kosten een abonnement op zijn boekhoudpakket krijgen.