'Minder winst voor Ahold Delhaize'

De analisten voorzien in doorsnee een nettowinst van 461 miljoen euro over de laatste drie maanden van 2018. In dezelfde periode een jaar eerder ging het nog om 744 miljoen euro. Toen profiteerde Ahold Delhaize nog flink van een meevaller in verband met de veranderde belastingwetgeving in de Verenigde Staten.

Onderliggend zijn de resultaten wel verbeterd, denken de marktvorsers. Ze ramen de onderliggende operationele kwartaalwinst op 675 miljoen euro en de marge op 4,1 procent. Dat was een jaar terug nog respectievelijk 631 miljoen euro en 4 procent.

Omzetplus van 2,5 procent

Ahold Delhaize meldde vorige maand al dat de voor wisselkoerseffecten gecorrigeerde omzet in het vierde kwartaal van 2018 met 3 procent groeide, naar 16,5 miljard euro. Over heel 2018 wist Ahold Delhaize de omzet min of meer constant te houden op 62,8 miljard euro. Bij constante wisselkoersen was sprake van een omzetplus van 2,5 procent.

Daarbij meldde het concern erop te rekenen dat de onderliggende winst per aandeel in heel 2018 uitkomt aan de bovenkant van de eerder afgegeven verwachting van 1,50 euro tot 1,60 euro.