'Hogere winst voor NIBC'

Kenners gaan in doorsnee uit van een nettowinst van 221,3 miljoen euro in 2018. Een jaar eerder resteerde onder de streep nog 213 miljoen euro. Dat was destijds inclusief de grote eenmalige bate uit de verkoop van een Duitse vastgoedportefeuille, die 53 miljoen euro opleverde. Het operationeel resultaat stijgt volgens kenners naar 557 miljoen euro, tegenover 512 miljoen euro in 2017.

Analisten van ING schrijven in een vooruitblik dat NIBC de verwachtingen sinds zijn rentree op de beurs heeft waargemaakt. Kenners van de bank gaan uit van een nettoresultaat van 215 miljoen euro. Die hogere winst is onder meer te danken aan de verkoop van aandelenportefeuilles.

NIBC liet beleggers die najaar weten ernaar te streven minstens 50 procent van de winst uit te keren aan aandeelhouders. Die beloning bedraagt volgens analisten 0,84 euro per aandeel voor heel 2018.