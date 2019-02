Van veen en turf naar potterie

„Onze ouders Geert en Bep begonnen in 1968 met de handel in potgrond”, vertelt directeur Bart Jansen die sinds 2005 samen met broer Jasper aan het roer staat. „Mijn vader liet vrachtwagens die veen- en turfproducten naar Zuid-Italië brachten, op de terugweg terracotta uit het land meebrengen. De potten sloegen aan in de tuincentra die zich volop aan het ontwikkelen waren.”

Pionieren

Al snel besloot vader Geert zich geheel op de potterie te storten en hij reisde af naar Azië om leveranciers te zoeken. „Destijds was dat nog echt pionieren. ”, blikt Jansen terug. „Hij was soms dagen van de buitenwereld afgesloten, omdat er geen telefoonbereik was.”

Dat Bart, Jasper en zus Charlotte, die wegens gezondheidsredenen moest stoppen, het familiebedrijf overnamen was vanzelfsprekend. „Er is nooit over gesproken. Van jongs af aan werkten we mee, we hebben nooit voor een ander bedrijf gewerkt.”

Vietnam

NDT International exporteert naar 52 landen en importeert aardewerk uit 11 landen, waaronder Spanje, Griekenland, Thailand, China en Maleisië. In Vietnam heeft het een eigen vestiging waar veertien mensen werken. „We werken met een groot aantal kleine Vietnamese familiebedrijfjes. In onze eigen vestiging verzamelen we alle producten.”

Het bedrijf doet alleen zaken met fabrieken waar de arbeidsomstandigheden in orde zijn. „Binnen NDT gelden de regels van fatsoen, ook buiten Nederland. Pa heeft in de jaren tachtig in Thailand al spaarprogramma’s opgezet voor de werkers daar. En al onze Vietnamese collega’s hebben net als wij een pensioenvoorziening en ziektekostenverzekering. Maar dat vinden wij eigenlijk normaal.”