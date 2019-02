'Kleine uitslagen op Wall Street'

Het centralebankhoofd praat dinsdag en woensdag het Amerikaanse Congres bij over het monetaire beleid. De Fed laste recent een soort pauze in bij het opkrikken van de rente, omdat de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie minder gunstig leken dan eerder gedacht. Op de financiële markten wordt uitgekeken naar een extra toelichting hierop. Ook zijn beleggers benieuwd hoe Powell denkt over recente cijfers, zoals de tegenvallende orders voor Amerikaanse goederen.

Na de aanhoudende positieve nieuwsstroom rondom het handelsoverleg tussen de VS en China is het opeens stil. De Amerikaanse president Donald Trump is even met andere zaken bezig. Dinsdag begint zijn tweede ontmoeting met de leider van Noord-Korea, Kim Jong-un.

Foutieve productieprognose

Op het bedrijvenfront is 's werelds grootste keten van bouwmarkten Home Depot een negatieve uitschieter in de voorbeurshandel. De resultaten waren minder dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Maker van elektrische auto's Tesla staat eveneens in de belangstelling. Beurstoezichthouder SEC vindt dat topman Elon Musk met een recente foutieve productieprognose op Twitter de voorwaarden van een vorig jaar gesloten schikking heeft geschonden.

Reeks macro-economische cijfers

Verder kwam nieuws- en dataleverancier Thomson Reuters met meevallende winstcijfers over het vierde kwartaal. Ook andere bedrijven gaven een kijkje in de boeken, onder meer warenhuisketen Macy's.

Beleggers krijgen ook een update van een reeks macro-economische cijfers, waaronder het consumentenvertrouwen gemeten door marktonderzoeker Conference Board en data over de woningbouw en de huizenprijzen.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 0,2 procent in de plus op 26.091,95 punten. De bredere S&P 500 voegde 0,1 procent toe tot 2796,11 punten en schermenbeurs Nasdaq won 0,4 procent tot 7554,46 punten.