Premium Het beste van De Telegraaf

Is de zorg klaar voor een nieuwe coronagolf? ’Meer bedden is zinloos’

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

’Beddenbaas’ Mark Kramer hamert op goede registratie van virussen. Ⓒ Jean-Pierre Jans

Amsterdam - Ondanks grote bezorgdheid over het rondgaande coronavirus in China, leidt dit nog niet tot extra paraatheid bij Nederlandse ziekenhuizen, zo laat Mark Kramer, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg weten. De beddenbaas zegt dat daar nog geen aanleiding voor is. Maar benadrukt dat het wel belangrijk is om goed in de gaten te houden welke varianten er van het virus rondgaan. „In andere Europese landen zoals Engeland gebeurt dat nauwgezetter dan hier in Nederland.”