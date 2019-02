Minnen op afwachtend Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met minnen aan de nieuwe handelssessie begonnen. Beleggers doen rustig aan bij een gebrek aan nieuwe ontwikkelingen rond de handelsvete tussen China en de Verenigde Staten. Verder zijn de ogen gericht op Fed-voorzitter Jerome Powell. Het hoofd van de koepel van centrale banken praat dinsdag en woensdag het Amerikaanse Congres bij over het monetaire beleid.