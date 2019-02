Oproep: Kom jij rond van een bijstandsuitkering?

Wie rondkomt van een bijstandsuitkering, moet creatief boodschappen doen, bijvoorbeeld op de markt. Foto ter illustratie Ⓒ DIJKSTRA BV

Amsterdam - In de Participatiewet is vastgelegd dat iedere volwassene in Nederland recht heeft op een inkomen: de bijstandsuitkering. Deze is voor een alleenwonende vastgesteld op 70 procent van het minimumloon.