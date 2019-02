Fed-baas bezorgd over kwesties buiten VS

Fed-voorzitter Jerome Powell Ⓒ REUTERS

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse economie staat er goed voor. Maar ontwikkelingen in het buitenland, zoals groeivertragingen in Europa en China en onzekerheden rond de Brexit zetten wel een rem op de ontwikkelingen. Dat is de boodschap die Fed-baas Jerome Powell meegeeft aan het Amerikaanse Congres.