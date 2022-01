’Laat consument en bedrijf betalen voor eigen CO2-uitstoot’

Ondernemen

Meer vrouwen wagen sprong naar ondernemerschap

Het aantal bedrijven in Nederland is in 2021 met 120.521 toegenomen tot 2.199.387. Dit is een stijging van 6%. Vooral vrouwen wagen vaker de sprong naar het ondernemerschap. Dit blijkt uit het KVK Jaaroverzicht Bedrijvendynamiek.