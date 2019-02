Kleine minnen op beurzen New York

De leidende Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent lager op 26.080 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 2794 punten en technologiegraadmeter Nasdaq stond 0,2 procent lager op 7542 punten.

Powell zei dat de Amerikaanse economie er goed voor staat. Groeivertragingen in Europa en China en onzekerheden rond de brexit zetten wel een rem op de ontwikkelingen. Powell herhaalde goeddeels de boodschap van een maand eerder toen de Fed besloot met de rente pas op de plaats te maken.

Opnieuw in de fout

Home Depot verloor bijna 2 procent aan beurswaarde. 's Werelds grootste keten van bouwmarkten beleefde een recordjaar en verwacht ook dit jaar groei. Maar met name de prognose van het bedrijf bleef achter bij de verwachtingen.

Automaker Tesla verloor een fractie. Volgens beurstoezichthouder SEC heeft topman Elon Musk recent de voorwaarden van de vorig jaar gesloten schikking geschonden. Musk ging destijds in de fout door via Twitter te melden dat hij het bedrijf van de beurs wilde halen. Nu kwam hij via datzelfde sociale medium met een foutief bericht over productieprognoses.

Besparen op kosten

Telecomreus AT&T won 0,3 procent. Het bedrijf vond de rechter aan zijn zijde in een zaak die Justitie in de VS had aangespannen tegen de eerdere overname van Time Warner. De rechter ging niet mee in de argumentatie dat AT&T concurrentieregels zou hebben overtreden.

Warenhuisketen Macy's, dat het mes zet in het hogere management om kosten te besparen, won 0,8 procent. Nieuws- en dataleverancier Thomson Reuters won 3,8 procent na cijfers.

De euro was 1,1374 dollar waard, tegen 1,1378 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte een fractie tot 55,44 dollar. Brent kostte 0,6 procent meer op 65,13 dollar per vat.