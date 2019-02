Nederland kon al eerder Air France KLM kopen

Bij het samengaan van Air France en KLM besloot Nederland al geen aandelenbelang te nemen. Garanties moesten achteraf nog onderhandeld worden namens het kabinet door oud-Oeso-ambassadeur Frans Engering.

Rond 2011 is er een groep Nederlandse investeerders bereid gevonden om een belang te nemen, met steun van het kabinet. Zij wilden toen een belang verwerven van circa 10% tegen een prijs van €3 per aandeel. Na de verkiezingen haalde minister Dijsselbloem van Financiën een streep door deze ’reversed take over’.

Diezelfde Dijsselbloem wilde in 2015 herkozen worden als voorzitter van de eurogroep, maar had Frankrijk niet achter zich. In dezelfde tijd vergrootte Frankrijk haar aandeel in de luchtvaartmaatschappij plotsklaps, maar Nederland stapte niet in, in ruil voor de verlenging van het mandaat van Dijsselbloem.