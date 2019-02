Aandeel Air France KLM hoogvlieger dankzij Staat

Volgens minister Hoekstra (Financiën) is de Staat afgelopen woensdag begonnen met het opbouwen van een belang in Air France KLM. Vandaag is het belang uitgebreid tot 12,68%. Hoekstra wil het belang verder laten groeien tot 14%.

De beurskoers van Air France KLM is de afgelopen zeven dag met 22,7% opgelopen. Volgens Hoekstra heeft de Staat tot nu toe €680 miljoen in de aandelen van het vliegbedrijf gestoken.

