Column: meedoen met cryptoloterij zonder het schip in te gaan

Van kinderwagens tot kleding: steeds meer ondernemers gaan ook verhuren

Gebruiken in plaats van bezitten. Het is een concept dat steeds populairder wordt. Consumenten kiezen er vaker voor om spullen te huren in plaats van te kopen. Ondernemers spelen op die trend in, onder meer door hun producten te verhuren. Maar daar komt wel heel wat bij kijken.