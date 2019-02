Minder winst voor Ahold Delhaize

Ahold Delhaize zette een winst in de boeken van 517 miljoen euro, tegen 744 miljoen euro in 2017. Onderliggend verbeterde het resultaat wel, van 631 miljoen euro een jaar geleden tot 691 miljoen euro.

Volgens topman Frans Muller is vorig jaar de integratie van Ahold en het Belgische Delhaize ,,feitelijk afgerond''. Volgens hem zorgde dat voor meer kostenvoordelen, waardoor de onderliggende winstmarge iets verbeterde. In België, waar de marges lager liggen dan in bijvoorbeeld Nederland, sneed het concern in de kosten om de winstgevendheid op te voeren. Komend jaar verwacht Ahold Delhaize 500 miljoen euro aan kostenvoordelen te behalen uit de fusie.

Constant

Het bedrijf meldde vorige maand al dat de voor wisselkoerseffecten gecorrigeerde omzet in het vierde kwartaal van 2018 met 3 procent groeide, naar 16,5 miljard euro. Over heel 2018 wist Ahold Delhaize de omzet min of meer constant te houden op 62,8 miljard euro. Bij constante wisselkoersen was sprake van een omzetplus van 2,5 procent.