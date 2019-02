Nikkei sluit met winst

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,5 procent hoger op 21.556,51 punten. Vooral de bedrijven die veel omzet halen op de Japanse thuismarkt waren in trek. Zo steeg Fast Retailing, eigenaar van kledingketen Uniqlo, 2,7 procent. De farmaceutische bedrijven Daiichi Sankyo en Takeda Pharmaceutical dikten respectievelijk 3,7 procent en 2,1 procent aan. De maker van chipproducten Miraial klom bijna 7 procent na een verhoging van de winstverwachting.

De andere beursgraadmeters in het Verre Oosten gingen eveneens vooruit. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,6 procent in de plus en de beurs in Shanghai kreeg er 0,7 procent bij. De Kospi in Seoul klom 0,4 procent. Hyundai won ruim 5 procent. De Zuid-Koreaanse autobouwer verwierp de eisen van de activistische aandeelhouder Elliott Management voor meer dividend en nieuwe bestuurders. De All Ordinaries in Sydney sloot met een winst van 0,4 procent.