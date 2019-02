NSI koopt kantoorgebouw in Amsterdam

Het gaat om het in 2000 gebouwde pand op de Derkinderenstraat 2-24, met energielabel A. Het gebouw is aan zes partijen verhuurd en heeft een gemiddeld gewogen resterende looptijd van 5,5 jaar. Volgens NSI is de nieuwe aanwinst goed voor een bruto aanvangsrendement van 6 procent op de huidige huur en een rendement van 7,3 procent op de markthuur.

De transactie leidt volgens NSI tot een beleningsgraad van 38,5 procent, maar geplande verkopen gedurende het jaar zullen dit naar verwachting weer terugbrengen naar de onderkant van de gestelde bandbreedte van 35 procent tot 40 procent.