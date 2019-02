Omzetgroei GrandVision in overgangsjaar

Amsterdam - Optiekbedrijf GrandVision heeft de stijgende lijn in 2018 vast weten te houden gezien de groei van omzet. De winst viel lager uit. Het bedrijf zelf sprak van een overgangsjaar, vooral omdat ook de tijd werd genomen om eind 2017 overgenomen ketens waaronder Tesco Opticians in de bedrijfsvoering in te passen. De overnamehonger van het bedrijf was vorig jaar naar eigen zeggen dan ook iets minder in vergelijking met eerdere jaren.