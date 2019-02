Recordjaar voor Haagse zakenbank NIBC

De winst dikte aan tot 217 miljoen euro, van 213 miljoen euro een jaar eerder. Operationeel was wel sprake van een kleine verslechtering, van 326 miljoen naar 312 miljoen euro. Het rendement op eigen vermogen bedroeg 13,6 procent. Dat was in 2017 nog 11,9 procent. NIBC stelt verder een slotdividend voor van 0,36 euro per aandeel, waarmee het totale dividend over 2018 op 0,86 euro per aandeel komt.

