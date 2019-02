'Heineken elimineert risico's Mexico'

Heineken verliest op termijn de exclusiviteit van levering aan Femsa-dochter Cadena Comercial Oxxo, een grote keten van gemakswinkels. Die deal, met een looptijd van tien jaar, werd gesloten in 2010. De nieuwe afspraken die Heineken heeft gemaakt zorgen volgens de kenners voor een zachte landing, omdat de impact door een nieuwe vijfjarige overeenkomst over een langere periode wordt uitgesmeerd.

Als onderdeel van de overeenkomst zijn vanaf dit jaar in de regio's Guadalajara en Mexico City al niet alleen maar merken van Heineken Mexico te vinden. Dat gebied wordt de komende jaren groter en eind 2022 zijn in heel Mexico bij Oxxo andere bieren in de schappen te vinden. Jefferies benadrukt dat Oxxo is staat wordt gesteld meer bier te verkopen, met in potentie ook meer schapruimte voor de Heineken-merken.

Jefferies hanteert een koopadvies op Heineken. Het aandeel sloot dinsdag op 88,08 euro.