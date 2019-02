Positief testresultaat voor Esperite-dochter

Amsterdam - Biotechbedrijf The Cell Factory heeft samen met de Universiteit van Padua positieve resultaten behaald voor medicijnkandidaat CF-MEV-132 bij de behandeling van longaandoening bronchopulmonale dysplasie (bpd). Dat gebeurde in een experimentele test op ratten. De dochter van stamcelonderneming Esperite verwacht later dit jaar met klinische tests te kunnen beginnen.