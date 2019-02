Betalingsdienstverlener Adyen groeit hard

Alles bij elkaar verwerkte de onderneming een volume van 159 miljard euro aan betalingen. Dat is 47 procent meer dan in 2017. De jaaropbrengsten voor Adyen gingen daardoor met 60 procent omhoog naar 348,9 miljoen euro. Hiervan werd 192,5 miljoen euro behaald in het tweede halfjaar.

Adyen timmerde op meerdere continenten stevig aan de weg. Zo zette het bedrijf zich vorig jaar meer op de kaart in het Aziatisch-Pacifisch gebied en in Canada. De retailsector is de laatste tijd sterk aan het digitaliseren en dat is een trend waar een bedrijf als Adyen van profiteert. Adyen regelt betalingen voor duizenden bedrijven. Eerder werden al grote namen als Facebook, Spotify, Uber en Netflix binnengehaald.

Internationale expansie

Adyen benadrukt bij de jaarcijfers dat zijn stevige internationale expansie ook erg winstgevend is. Het operationele resultaat dikte vorig jaar met 83 procent aan tot 181,9 miljoen euro. Daarnaast bedroeg de zogeheten ebitda-marge 52 procent. Onder de streep resteerde een nettowinst van 131,1 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging van 84 procent. Het bedrijf houdt vast aan zijn financiële doelstellingen die vorig jaar voor de beursgang naar buiten waren gebracht.