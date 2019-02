AF KLM in schijnwerpers op Damrak

De Nederlandse staat heeft voor 680 miljoen euro een belang van 12,68 procent genomen in Air France-KLM. Het uiteindelijke doel is om circa 14 procent van de stukken te verwerven, gelijk aan de aandelenportefeuille die Frankrijk in de combinatie bezit. Morgan Stanley verlaagde het advies voor het aandeel.

Supermarktconcern Ahold Delhaize zette in het vierde kwartaal minder winst in de boeken. Het bedrijf meldde vorige maand al dat de voor wisselkoerseffecten gecorrigeerde omzet in het vierde kwartaal van 2018 met 3 procent groeide, naar 16,5 miljard euro.

Adyen

Betalingsdienstverlener Adyen voerde de omzet en winst vorig jaar flink op. De onderneming die in juni 2018 zijn debuut maakte op de beurs in Amsterdam haalde vorig jaar onder meer eBay binnen als klant. Het bedrijf houdt verder vast aan zijn financiële doelstellingen.

Optiekbedrijf GrandVision zag de omzet in 2018 groeien. De winst viel wel lager uit. Het bedrijf zelf sprak van een overgangsjaar, waarin de eind 2017 overgenomen ketens van Tesco Opticians in de bedrijfsvoering werden opgenomen.

NIBC

NIBC behaalde in 2018, voor het tweede achtereenvolgende jaar, een winst van meer dan 200 miljoen euro. De Haagse zakenbank spreekt zelf van een recordjaar en is erg tevreden over de financiële prestaties.

Heineken heeft zijn contract met het Mexicaanse drankenbedrijf Femsa verlengd en aangepast. Door de stap verliest de bierbrouwer op termijn de exclusiviteit van levering aan Femsa-dochter Cadena Comercial Oxxo, een grote keten van gemakswinkels.

De euro was 1,1374 dollar waard, tegen 1,1378 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 55,86 dollar. De prijs van Brent steeg 0,5 procent tot 65,51 dollar per vat.