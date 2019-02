Bayer profiteert van fusie met Monsanto

Vooral de divisies Crop Sciences en Pharmaceuticals deden het beter. Bij Consumer Health bleef de omzet vrijwel gelijk. De omzet ging afgelopen jaar met 13 procent omhoog tot 39,6 miljard euro. De nettowinst nam echter stevig af. Die ging met ruim driekwart omlaag tot 1,7 miljard euro. In 2017 was de winst van Bayer nog hoger uitgevallen door de opbrengst van de verkoop van Covestro.

Het aantal aanklachten tegen Bayer door Amerikanen die ziek zijn geworden na gebruik van het onkruidverdelgingsmiddel Roundup, uit de stal van Monsanto, is toegenomen tot 11.200. Topman Werner Baumann meent echter dat het middel, met werkzame stof glyfosaat, veilig is. ,,We hebben de wetenschap aan onze kant en zullen ons krachtig blijven verdedigen.''

Bayer bevestigt de doelstellingen voor 2019 en de jaren tot 2022. Die sprak het bedrijf begin december uit tijdens een investeerdersdag.