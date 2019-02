'Adyen veel beter dan verwacht'

De kenners denken dat de schattingen die de markt hanteert voor het bedrijf omhoog zullen gaan. Citi voorziet een goede koersreactie van het aandeel, dat dinsdag sloot op 672,60 euro.

Sinds begin dit jaar is de koers van Adyen al 42 procent gestegen. Ten opzichte van de beursgang in juni vorig jaar staat er een plus op de borden van 180 procent.