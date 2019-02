Adyen topper op lager Damrak

De AEX-index noteerde even na negen uur 0,5% lager op 540,36 punten. De Midkap-index ging onder druk van Air France-KLM 0,8% achter naar 777,90 punten.

Wall Street bleef gisteravond dicht bij huis. De woorden van Fed-president Powell in Washington maakten weinig los bij beleggers in de VS.

In de AEX moest Ahold Delhaize 0,7% afstaan. Het supermarktconcern heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar minder winst in de boeken gezet.

Midkapper Air France KLM dook bijna 8% omlaag na de melding van de Nederlandse Staat gisteravond nabeurs een groot belang in de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie te hebben verworven, aan te grijpen om winsten te verzilveren. De vrees bestaat datMorgan Stanley heeft het advies voor het luchtvaartaandeel verlaagd na de sterke rit omhoog sinds begin van dit jaar. Bernstein wijst er op dat Air France-KLM lastiger bestuurbaar kan worden door het instappen van de Nederlandse overheid.

Adyen koerste 5% hoger. De betalingsdienstverlener voerde de omzet en winst vorig jaar flink op.