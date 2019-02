Altice wint op rode AEX

Rond 16.30 uur stond de AEX-index 0,9% lager op 538,4 punten. De Midkap kachelde onder zware druk van Air France KLM 2,1% achteruit naar 767,5 punten. De koersenborden in Londen (-0,7%), Frankfurt (-0,4%) en Parijs (-0,4%) kleurden eveneens rood.

„Beleggers haalden wat risico van tafel”, constateerde vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa). Na de fraaie koersstijgingen van de afgelopen weken is het volgens hem nu wachten op een handelsakkoord tussen de VS en China. „Maar daarna kunnen de VS hun pijlen gaan richten op Europa met bijvoorbeeld importtarieven op auto’s. Ook de Brexit komt nu in de eindfase. Daarom beperkten beleggers hun risico’s vandaag.” De groeiende spanningen tussen India en Pakistan maakten beleggers eveneens voorzichtig.

De Amerikaanse beurzen koersten vanmiddag ruim 0,6% in de min na een 0,1% lager slot op dinsdag. De woorden van Fed-voorzitter Powell in Washington maakten gisteren weinig los bij beleggers in de VS.

In de AEX moest Ahold Delhaize vandaag 1,9% afstaan. Het supermarktconcern heeft in het afgelopen kwartaal minder winst in de boeken gezet. Volgens Rein Schutte, beleggingsstrateeg bij Boer & Olij, liet Ahold Delhaize ’solide cijfers’ zien, maar kan het aandeel last hebben van het mindere beursklimaat vooral bij voedingsfondsen. Een minpunt was ook dat dochterbedrijf Albert Heijn marktaandeel verloor.

Beurszwaargewicht Unilever belandde onderaan met een koersterugval van 2,8%. Het levensmiddelenconcern had last van de Duitse branchegenoot Beiersdorf, die waarschuwde dat de winst dit jaar lager uitvalt door extra investeringen in haar belangrijkste merken. Signify behoorde ook bij de grotere dalers met een min van 2%. Chipmachinefabrikant ASML ging 1,7% omlaag.

De volatiele kabelaar Altice Europe (+3,1%) voerde de winnaars aan bij de hoofdfondsen. Diverse partijen azen op een belang in de Portugese glasvezelactiviteiten van Altice. De banken ING (+1,4%) en ABN Amro (+1,2%) lag er eveneens positief bij.

In de Midkap vloog Air France KLM liefst 11,2% lager. De melding van de Nederlandse Staat gisteravond nabeurs een groot belang in de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie te hebben verworven, viel in slechte aarde bij beleggers. De Duitse bank Bernstein wees er op dat Air France-KLM lastiger bestuurbaar kan worden door het grootscheepse instappen van de Nederlandse overheid. „Ik kan me voorstellen dat als een beursgenoteerde onderneming een speelbal wordt van politieke belangen, je daar als gewone aandeelhouder niet bij betrokken wilt worden. Het is de Nederlandse Staat namelijk niet puur te doen om Air France KLM als airline te ondersteunen, maar vooral ook om het belang van Schiphol. Als het een politiek steekspel wordt, zeggen andere aandeelhouders: Geef mijn portie maar aan Fikkie”, aldus vermogensstrateeg Van de Groep.

GrandVision lag eveneens zwak in de markt en leverde 5,2% in. De winst bij het optiekbedrijf viel in het voorbije jaar lager uit.

PostNL werd 4,1% minder waard. Het postconcern was begin deze week nog in trek dankzij de overname van concurrent Sandd.

Adyen koerste 3,9% lager. De betalingsdienstverlener voerde de omzet en winst vorig jaar flink op.

Smallcapfonds NIBC keek aan tegen een verlies van 0,4%. De Haagse zakenbank liet bij de presentatie van de jaarcijfers weten geen directe blootstelling aan de Brexit te hebben.

