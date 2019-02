Beurs: Voeding zit AEX dwars; Adyen in trek

De AEX-index noteerde rond kwart voor elf 0,9% lager op 538,32 punten. De Midkap-index kachelde onder zware druk van Air France-KLM 1,7% achteruit naar 770,99 punten.

Elders in Europa moesten de beurzen ook terrein prijsgeven. De Dax in Frankfurt raakte 0,6% kwijt, terwijl de Cac in Parijs 0,4% verloor.

Wall Street bleef gisteravond dicht bij huis. De woorden van Fed-president Powell in Washington maakten weinig los bij beleggers in de VS.

In de AEX stond Ahold Delhaize aardig onder druk en moest 2% afstaan. Het supermarktconcern heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar minder winst in de boeken gezet. Volgens Rein Schutte, beleggingsstrateeg bij Boer & Olij liet Ahold Delhaize ’solide cijfers’ zien, maar kan het aandeel last hebben van het mindere beursklimaat vooral bij voedingsfondsen.

Het zwaarwegende AEX-fonds Unilever belandde stijf onderaan met een koersterugval van 3%. De koersval van de Duitse branchegenoot Beiersdorf na de aankondiging om in de komende jaren miljoenen te gaan investeren zat de gehele voedingsbranche dwars. Signify behoorde ook bij de grotere dalers met een min van 1,3%.

Aan de andere kant boekte Altice Europe een koerswinst van 1,3%. Aalberts dikte eveneeens 1,3% aan. ABN Amro won 0,4%.

De duikvlucht bij het aandeel van Midkapper Air France KLM zette onverminderd voort met een aderlating van 14,3%. De melding van de Nederlandse staat gisteravond nabeurs een groot belang in de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie te hebben verworven, viel in slechte aarde bij beleggers. De Duitse bank Bernstein wijst er op dat Air France-KLM lastiger bestuurbaar kan worden door het grootscheepse instappen van de Nederlandse overheid.

Adyen daarentegen zat aardig in de lift. Het aandeel van de betalingsdienstverlener koerste 2,9% hoger. Adyen voerde de omzet en winst vorig jaar flink op.

GrandVision lag zwak in de markt en leverde 4,2% in. De winst bij het optiekbedrijf viel in het voorbije jaar lager uit.

AScX-fonds NIBC keek aan tegen een verlies van 0,8%. De Haagse zakenbank liet bij de presentatie van de jaarcijfers weten geen directe blootstelling aan de Brexit te hebben.

Meer financieel nieuws? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!