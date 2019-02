Beiersdorf gaat miljoenen investeren

Hamburg - De Duitse verzorgingsproductenmaker Beiersdorf gaat de komende jaren 70 tot 80 miljoen extra per jaar investeren in zijn consumentenproductentak. Daarmee wil de maker van onder meer Nivea en Hansaplast onder meer nieuwe markten betreden, innoveren, digitaliseren en zijn personeel opleiden. Dat maakte de onderneming bekend in een strategie-update.