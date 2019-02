’Prijzen webwinkels nog steeds vaak misleidend’

De bond deed onderzoek naar prijzen bij de grootste webwinkels die elektronica, fietsen en babyartikelen verkopen. Onder meer Kamera Express, Keukenloods en Otto werken met veel te hoge adviesprijzen.

Bij Kamera Express werd bijvoorbeeld een Canon aangeboden voor €289. Volgens de winkel was de adviesprijs €409, maar eigenlijk is die €345. Keukenloods verkocht een Smeg vaatwasser voor €779, zogenaamde adviesprijs €1599, terwijl de adviesprijs €1069 was.

Van-prijzen

De bond deed vorig jaar ook al onderzoek naar adviesprijzen en constateerde dat 26 van de 40 onderzochte winkels de regels overtreden. Toen werden adviesprijzen vaak ’van-prijzen’ genoemd. Dat mag niet, als er een ’van... voor....-voordeel’ wordt gesuggereerd, moet die prijs ook echt daarvoor zijn gehanteerd.

In een reactie laten de meeste winkels weten zich te hebben vergist: zij zouden oude of verkeerde prijzen hebben overgenomen. Ook zeggen zij dat adviesprijzen van fabrikanten vaak veranderen, en dat zij die wijzigingen niet altijd meenemen.

Verkeerde been

„Of het nou een vergissing is of opzettelijk gegoochel met te hoge adviesprijzen, consumenten worden op het verkeerde been gezet en dat is niet toegestaan. We blijven dit daarom scherp in de gaten houden en bedrijven er op aanspreken. En als het nodig is, zullen we ook de toezichthouder vragen om op te treden”, zegt Olof King, directeur van de Consumentenbond.