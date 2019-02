Column: Koopkans na dip S&P500

V-bodem

Ik neem u mee terug naar de dramatische decembermaand in 2018 toen alle beurzen in brand stonden. Ook de S&P500 index maakte een duikvlucht tot 2346 aan toe. Maar dat ging gepaard met overdreven negatief sentiment, de afstand met de gemiddelde lijn was veel te groot, getuige de oranje candle (een nieuw element op mijn Dashboard) in combinatie met de RSI die opveerde vanaf de OS lijn. Twee bevindingen die aanstuurden op een herstelbeweging die dan ook volgde. In een rap tempo werd de index naar de SMA lijn gestuwd met aansluitend een naadloze breakout beweging boven de gemiddelde lijn. Het verlies in december is met maar liefst negen witte candles op rij meer dan weggepoetst. Maar hoe nu verder?

Pullback

De uitbraakpoging kent inmiddels een swingtellerstand van +7 met mogelijk deze week een zwarte candle. Dit zou het startschot kunnen zijn van de pullback beweging die normaal gesproken volgt op een breakout. En stap terug naar de gepasseerde SMA lijn zou bodemvorming moeten opleveren rond 2733 om daarmee de recente trendbreuk te valideren. Dit impliceert dat de bulls maar heel weinig ruimte hebben om een stap terug te doen. Mochten de beren flinke klappen gaan uitdelen waardoor de bulls zullen wankelen en mogelijk onder de SMA lijn zullen duiken, dan verpietert het beeld aanzienlijk en kunnen trendbeleggers de bullenparade wel vergeten.

Kopen op zwakte

Uit voorgaande bevindingen en bijbehorende overwegingen kan worden afgeleid dat de index kennelijk toe is aan wat afkoeling om dan later in de tijd te proberen een serie hogere toppen en hogere bodems te starten. Het testen van de SMA lijn rond 2733 zou al heel mooi zijn, eventueel iets onder de lijn mag ook, als de candle maar wel aan de gemiddelde lijn blijft kleven. Als er aansluitend bodemstampers actief worden en met witte candles de index noordwaarts stuwen, zijn er dus koopkansen voor trendvolgende beleggers. Een rit van 2700+ naar 2950, dat is samengevat de verwachte route voor de brede Amerikaanse beursindex.

