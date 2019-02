'Steinhoff schrapt duizenden banen Conforama'

Volgens BFM TV mikt Steinhoff op een verkoopprijs van 600 miljoen tot 700 miljoen euro voor Conforama. Met het geld wil het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf de eigen financiën op orde brengen.

Het concern gaat nog altijd gebukt onder de nasleep van een groot boekhoudschandaal uit 2017. Vorig jaar wist Steinhoff nog net een bankroet af te wenden. Eerder verkocht Steinhoff zijn Oostenrijkse meubelketen Rudolf Leiner.

Hoge kosten

Conforama is een van de bekendste merken van Steinhoff. De keten telt meer dan driehonderd winkels en 14.000 werknemers in Europa en had een jaaromzet van circa 3,5 miljard euro. De winstgevendheid kwam vorig jaar onder druk te staan, mede door hogere kosten in Frankrijk.