Bernard Lensink verlaat Duin & Kruidberg

Bernard Lensink was jarenlang het gezicht van landhuis Duin & Kruidberg. Ⓒ Eigen foto

Bernard Lensink, directeur van het deftige hotel-restaurant Landgoed Duin & Kruidberg in Santpoort-Noord, vertrekt per 1 juli. ,,Ik ben mijn vertrek in goed overleg met eigenaar Lucas Petit overeengekomen’, zegt hij er zelf over.