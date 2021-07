Amerikaanse minister van Financiën bezorgd over 'stablecoins'

Stablecoins, waarvan Tether de bekendste is, worden net als andere cryptomunten verhandeld via blockchain. Dat is een soort collectief digitaal logboek waarin alle deelnemers samen alle transacties bijhouden. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld de bitcoin is de waarde van deze stablecoins gekoppeld aan traditionelere munten, zoals de Amerikaanse dollar, of andere bezittingen zoals goud. In principe zou iedere stablecoin één op één inwisselbaar moeten zijn voor het geld dat het vertegenwoordigt, maar toezichthouders vrezen dat aanbieders van de cryptomunten dat geld niet altijd achter de hand hebben. Dit zou investeerders in stablecoins grote verliezen kunnen opleveren waar ze niet tegen beschermd zijn.

Onder anderen kopstukken van centralebankenkoepel Federal Reserve, beurswaakhond SEC en twee toezichthouders voor banken doen mee aan het overleg maandag. "Dit stelt ons in staat de mogelijke voordelen van stablecoins te onderzoeken maar ook de risico's te beperken voor gebruikers, markten of het financiële systeem", schreef Yellen in een verklaring. "Gezien de snelle groei van digitale activa, is het belangrijk dat de organisaties samenwerken om deze sector te reguleren." De werkgroep zal de risico's in kaart brengen en adviezen opstellen om die te beperken, zo meldt het ministerie.

Amerikaanse Congresleden, de Fed (centrale banken) en de regering hebben eerder al hun zorgen geuit over de toenemende populariteit van de nieuwe soort cryptomunt. Door de snelle groei wordt het equivalent van naar schatting 100 miljard dollar aan stablecoins verhandeld, zonder dat daar een bank bij aan te pas komt. Maar toezichthouders kunnen moeilijk controleren of er geen verboden of risicovolle transacties plaatsvinden.