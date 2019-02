Brexit-buit MarketAxess krijgt groen licht van AFM

Het bedrijf meldt op zijn eigen site dat het toestemming van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gekregen om het handelsplatform in Nederland op te zetten. Ruim anderhalf jaar geleden maakte het bedrijf al bekend naar Amsterdam te verkassen vanwege de Brexit.

MarketAxess runt een digitaal handelsplatform waarop vooral bedrijfsobligaties en andersoortige obligaties verhandeld worden. Het platform heeft ruim 1500 gebruikers onder institutionele beleggers en brokers.

Christophe Roupie, hoofd Europa en Azië bij MarketAxess, zegt in een reactie dat het Nederland al langer op het oog had. „Wij herkenden de potentiële impact van de Brexit op Europese financiële markten en waren daarom een van de eerste partijen die een kantoor in Nederland op hebben gezet. Met de goedkeuring van de AFM laten we verder zien dat we er zeker van willen zijn dat onze klanten dezelfde service en toegang krijgen na de Brexit.”

Begrijpelijk

„Het is goed nieuws dat MarketAxess zich vanuit Nederland op de Europese markt gaat richten”, zegt Jeroen Nijland, directeur van de NFIA, de overheidsinstelling die investeerders warm maakt voor een verhuizing naar of uitbreiding in Nederland. „De keus voor ons land is zeer begrijpelijk, Nederland staat bij bedrijven in de financiële dienstverlening goed aangeschreven. We hebben uitstekende digitale verbindingen, bijna iedereen in ons land spreekt Engels en we richten ons succesvol op de internationale markt.”

De Brexit levert Nederland naast een boel kopzorgen ook veel bedrijvigheid op. Vorig jaar kwamen ruim veertig bedrijven naar ons land vanwege het Britse vertrek uit de EU. Dat leverde bijna tweeduizend banen en zo’n €300 miljoen aan investeringen op.