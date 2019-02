Lego groeit en bouwt verder in China

De omzet kwam uit op 36,4 miljard Deense kroon, circa 4,9 miljard euro. Dat was een stijging van 4 procent. In China groeide Lego met een percentage „in de dubbele cijfers”. In dat land wil het bedrijf dan ook steviger investeren. Dit jaar moeten daar 80 fysieke winkels in 18 steden de deuren openen.

In 2017 was de omzet voor het eerst in 13 jaar gedaald. Onder de in oktober 2017 aangetreden topman Niels Christiansen is de organisatie, die door de jaren van voortdurende groei log was geworden, gestroomlijnd.

De winst van Lego bedroeg vorig jaar 8,1 miljard kroon. Dat was 3,5 procent meer dan in 2017.