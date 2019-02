AFM pakt bedriegend handelsplatform aan

AFM eist op last van een dwangsom dat FPlus Trading deze vermelding van zijn website verwijdert. Door voor te wenden dat het met een vergunning handelt, overtreedt FPlus Trading volgens de AFM ook de Wet handhaving consumentenbescherming.

FPlus Trading is volgens zijn website een handelsplatform waarop men kan handelen in valuta (waaronder crypto’s), commodities, aandelen en indexen. Hiervoor zegt het bedrijf een vergunning van de AFM te hebben. FPlus Trading misbruikt echter de handelsnaam en het vergunningnummer van een vergunninghouder bij de AFM en misleidt op deze wijze consumenten, aldus de AFM woensdag in een verklaring

De dwangsom bedraagt €5.000 voor iedere kalenderdag dat FPlus Trading hier niet aan voldoet, met een maximum van €50.000.

FPlus Trading heeft nog niet aan de eis voldaan en is volgens AFM daarom al dwangsom verschuldigd.