Meer loon over vakantiedagen bij DHL

Bij de cao-onderhandelingen is over de deze kwestie ruim een jaar onderhandeld. Het draaide volgens CNV allemaal om de vraag: wat is een vakantiedag waard? Volgens een Europese uitspraak uit 2011 zou de beloning voor een vakantiedag gelijk moeten zijn aan de beloning voor een werkdag. „Daar horen volgens ons óók de toeslagen en het gemiddelde van je overuren bij”, benadrukt Van Rijssel. Bij andere transportbedrijven was dit eerder al geregeld.

Het akkoord geldt voor de vier cao’s bij DHL: DHL Express, DHL Logistics, DHL Parcel en DHL Parcel e-Commerce. In totaal gaat het om ruim 21.000 werknemers, inclusief uitzendkrachten. De nieuwe regeling geldt met ingang van dit jaar. Daarnaast krijgen de werknemers een eenmalige compensatie voor gemiste inkomsten in het verleden.

Bij de cao van DHL Supply Chain lopen de onderhandelingen minder soepel. Volgens FNV wil de directie van dat bedrijf geen loonsverhoging doorvoeren, en een streep zetten door sommige secundaire arbeidsvoorwaarden.