Afstammeling Peter Stuyvesant stapt in bij rivaal Robinhood

Public.com, dat een heftige concurrentiestrijd voert met de Amerikaanse branchegenoot Robinhood, is na de nieuwe ronde met opgehaald geld naar schatting $1,2 miljard waard. Eerder dit jaar werd al bekend dat ook bij Robinhood investeerders staan te trappelen om mee te doen.

Gratis orders inleggen

Vooral particuliere beleggers lopen massaal warm om via beursbrokers als Public.com en Robinhood in aandelen te handelen. Het gratis beschikbaar stellen van aankopen en verkopen speelt daar een grote rol bij. Robinhood kwam vorige maand nog flink in de belangstelling te staan nadat zogeheten beursrebellen actief op het Reddit-forum WallStreetBets en handelend via platorms als Robinhood het onbeduidende aandeel GameStop omhoog jaagden.

Met het opgehaalde geld wil Public.com nieuwe diensten in de markt gaan zetten. Zo staat het beschikbaar stellen van handel in cryptomunten hoog op de agenda. Ook het voorbeurs en nabeurs kunnen handelen is een grote wens.

Tiger Global Management deed afgelopen jaar nog uitstekende zaken beleggen op de beurzen. Coleman wist daarbij persoonlijk maar liefst $3 miljard te verdienen door beloningen en eigen investeringen.