Strijd Albert Heijn en Jumbo in België

Beide winkelbedrijven willen de relatief dure Belgische markt openbreken. Jumbo ziet potentieel voor meer dan honderd winkels in Vlaanderen, zegt managing directeur Peter Isaac in het vakblad Gondola. Terwijl Ahold Delhaize in korte tijd een stuk of 150 winkels wil openen bij onze zuiderburen.

Onlangs maakte Ahold Delhaize bekend dat Albert Heijn dertig tot vijftig winkels gaat openen in België ,,Delhaize voegt daar nog eens honderd aan toe’’, zei hij topman Frans Mulle van Ahold Delhaize woensdagochtend tegen deze krant. Albert Heijn heeft nu veertig vestigingen en Delhaize achthonderd.

Drie winkels in 2019

Jumbo opent dit jaar drie winkels en volgend jaar nog eens twaalf à vijftien. ,,Op termijn zien we het potentieel voor honderd winkels in Vlaanderen. Als we naar België en Vlaanderen komen, dan menen we het. We hebben er vertrouwen in dat we een mooie plaats kunnen veroveren op de Belgische markt”, zegt Isaac.

Jumbo wil in België drie formules aanbieden: Jumbo supermarkt, Foodmarkt en Jumbo City. De eerste Jumbo-supermarkt opent in november in de Limburgse gemeente Pelt. ,,Op termijn ziet Jumbo inderdaad potentie om ruim honderd winkels in België te openen. Het is echter nog te vroeg daar een concrete tijdsplanning aan te koppelen”, zegt een woordvoerster van Jumbo.