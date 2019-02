Uitgever Mediahuis voert winst 90% op

Mediahuis is in Nederland actief als uitgever van onder meer de titels De Telegraaf, NRC en regionale merken in Limburg en Noord-Holland. De overname van uitgeverij TMG – waar De Telegraaf, Privé, Metro en Noord-Holland Dagblad onder vallen – werd in 2017 gedaan, waardoor 2018 het eerste jaar was dat de cijfers van TMG volledig meetelden in de resultaten.

Meteen na de overname van TMG werd een herstelplan ingezet, waarbij TMG kosten reduceerde en inzette op groei in het internet-domein. De uitvoering van het herstelplan ligt vóór op schema, zo meldt Mediahuis. TMG leverde daardoor een „significante bijdrage aan de groei van het Mediahuis-resultaat”, zo meldt de Belgisch-Nederlandse uitgever.

Mediahuis blijft zich zorgen maken over de aanhoudende druk op de advertentie-inkomsten. In de gedrukte media staan deze inkomsten al langer onder druk, zowel in Nederland als in België. De groei van digitale advertenties gaat vooral naar „internationale digitale spelers”, stelt Mediahuis. Met die spelers wordt onder meer gedoeld op concerns als Google en Facebook.

Bij de meeste titels ziet Mediahuis een toenemende bereidheid van consumenten om te betalen voor digitale journalistiek.