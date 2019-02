Krimpend Best Buy voert resultaat op

Richfield - Best Buy heeft in zijn afgelopen gebroken boekjaar de resultaten opgevoerd. De winkelketen haalde zowel een hogere omzet als winst ondanks het feit dat het boekjaar 2019, dat begin februari eindigde, een week korter was dan het jaar ervoor. Ook sloot de keten 257 kleine en twaalf grote winkels in de Verenigde Staten afgelopen jaar.