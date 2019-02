'Extra garantie voor belangen KLM'

Smits sprak eerder ook met Hoekstra's voorganger Jeroen Dijsselbloem over een staatsbelang in Air France-KLM. Hij juicht het toe dat Nederland zijn betrokkenheid toont. Van wantrouwen tegen de Fransen is volgens Smits geen sprake, al snapt hij de algehele teneur die daarover is ontstaan. Hij wijst op de eerder strijd over onder meer de kaspositie van KLM en de recente discussie over de positie van KLM-baas Pieter Elbers.

Hij benadrukt dat Nederland het beste voor heeft met de belangen van Schiphol en de luchtvaartcombinatie. Dat Air France-KLM-topman Ben Smith zitting krijgt in de raad van commissarissen van KLM is volgens hem nu mogelijk, omdat de positie van topman en voorzitter bij Air France-KLM sinds kort uit elkaar zijn getrokken.